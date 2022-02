Nikkei toont herstel na schrik over Russische invasie Oekraïne

De aandelenbeurs in Tokio toonde vrijdag herstel na de zware koersval een dag eerder. Ook de andere Aziatische beurzen gingen overwegend vooruit. Beleggers trokken zich op aan de sterke ommekeer op Wall Street, waar eerdere forse koersverliezen werden weggewerkt en omgezet in stevige winsten.

Als reactie op de Russische invasie in Oekraïne heeft de Amerikaanse president Joe Biden nieuwe zware sancties aangekondigd. Hij wil onder meer de mogelijkheden beperken dat de Russen zaken kunnen doen in dollars. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan komen met sancties tegen Rusland.

Beleggers waren echter opgelucht dat Biden de Russische oliebranche min of meer spaart bij de sancties. Ook heeft de president aangekondigd meer strategische oliereserves vrij te geven om te zorgen dat de inflatie niet nog meer oploopt door het conflict. De olieprijzen gingen vrijdag verder omhoog, maar de prijstoename was minder dan op donderdag toen de prijzen tot meer dan 8 procent stegen.

Herstel

Brentolie werd 2,1 procent duurder op 101,14 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 94,57 dollar. Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, daalde in prijs en kostte 0,5 procent minder op 1917,30 dollar per troy ounce, of 31,1 gram.

De Nikkei in Tokio ging bijna 2 procent hoger het weekeinde in op 26.476,50 punten en maakte daarmee het verlies van een dag eerder goed. Vooral de tech- en chipbedrijven lieten een stevig herstel zien nadat de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq donderdag ruim 3 procent hoger wist te sluiten na een eerder verlies van bijna 3,5 procent. De Japanse techinvesteerder SoftBank en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron stegen ruim 5 procent.

De Kospi in Seoul klom 1,2 procent dankzij koerswinsten bij de Zuid-Koreaanse techbedrijven. De beurs in Shanghai won 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,3 procent, na de koersval van 3 procent een dag eerder.