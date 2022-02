Vertrouwen ondernemers industrie daalt licht in februari

De stemming onder ondernemers in de Nederlandse industrie is in februari iets somberder geworden. Vooral over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden zijn de ondernemers minder positief, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het oordeel over de orderpositie was daarentegen positiever dan een maand eerder.

De graadmeter waarop het CBS zich baseert daalde van 9 in januari naar 8,5 in februari. Daarmee lag het producentenvertrouwen nog altijd ruim boven het langjarig gemiddelde van 0,8. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 een dieptepunt (-28,7).

In meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen deze maand af. De sterkste daling werd gemeten in de transportmiddelenindustrie, waar met name de verwachte bedrijvigheid fors onderuitging. De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in februari het meest positief.

Duitsland

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie nam in december met 12,6 procent toe in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De productie lag daarmee in de laatste maand van 2021 op het hoogste niveau ooit. Een maand eerder kwam de groei uit op 10,9 procent.

Het producentenvertrouwen in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor Nederland, nam in februari toe. Duitse ondernemers waren optimistischer over de huidige bedrijvigheid en ook over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in december met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van december 2019 lag de productie 2,8 procent lager.