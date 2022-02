Bijna 1800 arrestaties in 58 Russische steden

Zeker 1798 mensen zijn volgens de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info in Rusland opgepakt bij demonstraties tegen de invasie in buurland Oekraïne. Het gaat om arrestaties in 58 steden, meldt de organisatie vrijdagochtend.

Donderdagavond stond de teller nog op ruim 1500 arrestaties. De organisatie, die protesten en arrestaties bijhoudt, meldt dat 988 van de arrestaties plaatsvonden in de Russische hoofdstad Moskou.

In meerdere steden zijn Russen de straat opgegaan om te demonstreren. Op sociale media circuleerden donderdag beelden van betogingen in onder meer Jekaterinenburg en Novosibirsk. Op beelden was ook te zien hoe in steden een enorme politiemacht op de been was.

Meer protesten

De Russische autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd om niet te gaan demonstreren. Doen ze dat toch dan kunnen ze rekenen op zware sancties.

Ook buiten Rusland zijn tegenstanders van de invasie de straat opgegaan. Er waren donderdag onder meer betogingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Turkije, Denemarken, Libanon, de Verenigde Staten en Japan.