Macron: Poetin was dubbelhartig aan de telefoon

De Russische president Vladimir Poetin is dubbelhartig geweest tijdens de gesprekken die hij voerde met Emmanuel Macron, heeft de Franse president in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt.

‘Ja, er was dubbelhartigheid. Ja er was een opzettelijke, bewuste keuze om oorlog te beginnen terwijl we nog over vrede konden onderhandelen’, vertelde Macron aan verslaggevers na een EU-top waarin hij zei dat Frankrijk zijn eigen sancties zal toevoegen aan een EU-pakket.

Desondanks wil Macron ‘de weg open laten’ voor een dialoog met Moskou om het Russische offensief in Oekraïne een halt toe te roepen. Hij zei donderdag een ‘openhartig, direct en snel’ gesprek te hebben gehad met zijn Russische ambtgenoot. ‘Ik denk dat het mijn verantwoordelijkheid is om dit pad open te laten zodat de dag waarop aan de voorwaarden kan worden voldaan, we een einde kunnen maken aan de vijandelijkheden’.

Volgens de Franse president had hij het gesprek donderdag met Poetin om hem te vragen de militaire operaties stop te zetten, omdat de Oekraïense president Volodimir Zelenski hem dat had gevraagd. ‘Het was ook om hem te vragen met president Zelenski te praten, die dat had verzocht omdat hij hem niet kon bereiken.’