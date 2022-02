Rutte: benarde president Oekraïne wel degelijk blij met actie EU

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak Rutte en de andere EU-leiders donderdagavond toe op een ingelaste top over de Russische inval in zijn land. Later op de avond vertelde hij zijn landgenoten in een televisietoespraak teleurgesteld te zijn dat Oekraïne er alleen voorstaat.

Zelenski ‘respecteert zeer wat wij allemaal doen’, bezweert Rutte. De Oekraïense president weet dat de EU-landen hem niet gewapenderhand te hulp zullen schieten, maar ‘op alle andere mogelijke manieren zijn we aan het helpen’.