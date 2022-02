VS: personeel kerncentrale Tsjernobyl wordt gegijzeld

Donderdag kwamen de eerste berichten naar buiten over gevechten in de buurt van de kerncentrale in het noorden van Oekraïne, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond. Psaki noemt het feit dat er momenteel een gijzeling plaatsvindt ‘ongelooflijk alarmerend’, ook omdat dit kan betekenen dat de kerncentrale niet veilig blijft draaien.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski noemde de aanval op Tsjernobyl eerder op de dag al ‘een oorlogsverklaring aan heel Europa’.

Tsjernobyl heeft volgens The New York Times al meer dan twee decennia geen elektriciteit meer geproduceerd. Het gevaar van een aanval op de kerncentrale is volgens de Amerikaanse krant dat radioactief materiaal zou kunnen ontsnappen. Het Belarussische nieuwsplatform NEXTA meldt dat er verhoogde radioactieve straling is waargenomen in de buurt van Tsjernobyl, dit is echter niet door andere media geverifieerd.