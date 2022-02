Witte Huis: Poetin ambieert meer dan alleen Oekraïne

Rusland begon in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige inval in Oekraïne, nadat president Poetin de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten had erkend.

In een tv-toespraak in de nacht van woensdag op donderdag zei Poetin dat hij ‘geen Oekraïens grondgebied wil bezetten’, zijn militaire operatie zou uitsluitend zijn bedoeld om ‘mensen te beschermen’.