Media: beurswaakhond VS kijkt naar aandelenverkoop Kimbal Musk

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek begonnen naar Tesla-topman Elon Musk en zijn broer Kimbal, die bestuurslid is bij de fabrikant van elektrische auto’s. De toezichthouder wil weten of de broers de regels hebben overtreden toen Kimbal afgelopen najaar voor meer dan 100 miljoen dollar aan aandelen Tesla verkocht, meldden zakenkranten The Wall Street Journal en Financial Times op basis van ingewijden.

Het zou gaan om een transactie net voordat Elon begin november een Twitter-enquête hield met de vraag of hij 10 procent van zijn Tesla-belang moest verkopen, wat vanzelfsprekend de koers van Tesla in beweging zette. De broers zouden toen mogelijk regels voor handel met voorkennis hebben geschonden. De SEC weigert commentaar te geven op het bericht.

Elon heeft per mail tegen de Financial Times gezegd dat Kimbal helemaal niet op de hoogte was van zijn plannen voor een peiling op Twitter. Ook zou Elon zijn broer niks anders hebben verteld wat die niet geweten mocht hebben. Hij noemde de verdenking ‘volkomen absurd’. Verder gaf hij aan dat advocaten van Tesla op de hoogte waren van de Twitter-enquête.

De topman van Tesla en tevens rijkste man ter wereld klaagde onlangs nog dat hij doelwit zou zijn van een eindeloze en aanhoudende reeks onderzoeken van de SEC. Die klacht werd later door de toezichthouder tegengesproken.

De twist ging om een voortslepende zaak die begon met tweets van Elon in 2018. Destijds ontstond een groot schandaal omdat de bekende ondernemer via Twitter had beweerd dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen en dat de financiering daarvoor rond was. Dat bleek niet waar, maar de tweets zorgden wel voor een sterke stijging van de beurskoers van Tesla. Musk trof erna een schikking met de toezichthouder en dacht daarmee van de zaak af te zijn. Dat laatste bleek niet het geval. Advocaten van de Tesla-baas denken dat de SEC de pijlen op Musk heeft gericht omdat hij een uitgesproken criticus is van de Amerikaanse overheid.