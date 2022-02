In een woning aan de Van Boetzelaerlaan in Den Haag heeft donderdagavond brand gewoed. Een persoon is gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis, laat de veiligheidsregio weten. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd, maar de bewoners zijn inmiddels weer teruggekeerd.

De brand brak rond 23.30 uur uit in de slaapkamer en was volgens de brandweer snel onder controle. Het getroffen huis is tijdelijk onbewoonbaar.