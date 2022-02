VVD en D66: sluit Rusland af van betaalsysteem SWIFT

Coalitiepartijen VVD en D66 vinden dat Rusland afgesloten moet worden van het internationale betaalsysteem SWIFT. Dat zeggen D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans in het programma Op1.

De EU heeft donderdag besloten dat zij Rusland meer sancties gaat opleggen, maar welke precies is nog niet bekend. Minister Wopke Hoekstra zei eerder donderdagavond dat alle opties wat Nederland betreft op tafel liggen, dus ook het afschermen van SWIFT voor Rusland. Maar niet alle EU-landen zijn voorstander van de sanctie. Zonder SWIFT is het veel moeilijker om internationale transacties te doen. Als de EU niet nu al Rusland de toegang tot SWIFT ontzegt, wordt de sanctie mogelijk onderdeel van een volgend pakket.

Paternotte is blij dat Nederland het afsluiten van SWIFT voor Rusland op tafel houdt. ‘Het is een heel zware sanctie, maar heel effectief.’ Hij wil niet dat de EU de optie achter de hand houdt, wat lidstaten als Duitsland wel willen. Paternotte vraagt zich hardop af hoeveel verder de Russische president Vladimir Poetin nog moet gaan, voordat de zwaarste sanctie tegen Rusland gerechtvaardigd is.

Brekelmans is ook voorstander van de sanctie, maar vreest dat het niet zover komt. Als Rusland geen toegang meer heeft tot SWIFT, kunnen andere landen niet meer betalen voor Russisch gas. ‘Wij zijn wel bereid om die pijn te pakken’, zegt Brekelmans over Nederland. Maar volgens hem willen andere landen niet zo ver gaan. De VVD’er vindt het dan ook ‘topprioriteit’ dat Europa de afhankelijkheid van Russisch gas afbouwt. In 2019 kwam ruim 40 procent van al het gas dat Europa gebruikte uit Rusland.