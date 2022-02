Drie agenten schuldig aan schenden rechten George Floyd

Een jury heeft bepaald dat Tou Thao (36), Alexander Kueng (28) en Thomas Lane (38) schuldig zijn. De openbaar aanklagers betoogden dat de mannen door trainingen en ‘goed menselijk fatsoen’ hadden moeten weten dat ze Floyd moesten helpen toen hij om hulp vroeg.

Hun collega Derek Chauvin drukte langer dan negen minuten met zijn knie op Floyds nek, waardoor Floyd kwam te overlijden. De witte ex-agent werd vorig jaar veroordeeld tot 22,5 jaar cel. Hij pleitte eind vorig jaar in een andere zaak schuldig aan het schenden van Floyds rechten. Er is nog geen straf bekend, ook niet voor Thao, Keung en Lane.

De drie agenten zeiden in de rechtbank te begrijpen dat ze zorg dragen voor arrestanten, maar ook dat ze zich niet realiseerden dat Floyd dringend medische hulp nodig had of dat Chauvin buitensporig geweld gebruikte. Ze benadrukten ook dat Chauvin de agent ter plaatse was met de meeste ervaring en daardoor dachten ze dat Chauvin wist wat hij deed.