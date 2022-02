Wall Street opgelucht na aankondigingen Biden over sancties

Amerikaanse beleggers zijn opgelucht dat president Joe Biden de Russische oliebranche min of meer spaart bij de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook heeft Biden aangekondigd meer strategische oliereserves vrij te geven om te zorgen dat de inflatie niet extra sterk zal oplopen door het conflict. De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag met winsten, terwijl er aan het begin van de sessie nog sprake was van fikse koersverliezen.

Technologiegraadmeter Nasdaq steeg met 3,4 procent zelfs het sterkst in bijna een jaar. De index kwam uit op 13.473,59 punten. Vooral techaandelen waren in trek, want hun waardering zou onder druk komen te staan als de Federal Reserve sneller de rente zou gaan verhogen. En de kans dat de Amerikaanse centrale bank dat doet is groter als de inflatie sterk blijft oplopen. Grote techbedrijven als Apple, Facebook en Tesla wonnen tot bijna 5 procent. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent in de plus op 33.223,83 punten en de brede S&P 500 won 1,5 procent tot 4288,70 punten.

De Russische invasie in Oekraïne zorgde voor flinke onrust op de wereldwijde financiële markten. Als reactie heeft Biden nieuwe zware sancties aangekondigd. Hij wil onder meer de mogelijkheden beperken dat de Russen zaken kunnen doen in dollars. De president zei ook meer Amerikaanse troepen naar Europa te sturen. Intussen hebben de Russen al delen van Oekraïne veroverd, onder meer het gebied rond de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen eerder op de dag nog flink omhoog. Maar de prijstoename liep in de loop van de beurshandel in New York terug. Voor Amerikaanse olie bleef een plusje van minder dan 1 procent over op 92,81 dollar per vat. Brentolie werd voor 2 procent meer verhandeld op bijna 99 dollar per vat. Oliebedrijven als Chevron en ExxonMobil leverden uiteindelijk tot meer dan 1 procent aan waarde in.

De Amerikaanse banken stonden eveneens onder druk in navolging van de forse koersverliezen in de Europese bankensector, die volgden op de maatregelen tegen de Russische banken. Bank of America verloor bijna 3 procent en Bank of New York Mellon daalde een kleine 2 procent. Internetmarktplaats eBay won verder bijna 2 procent. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar de vooruitzichten voor dit jaar vielen wel tegen. Farmaceut Moderna klom dik 15 procent na goede resultaten van de maker van een coronavaccin.