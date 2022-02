ING houdt bank open in Oekraïne en Rusland

ING houdt zijn activiteiten in Oekraïne en Rusland voorlopig open. Het financiële concern, dat circa honderd medewerkers in Oekraïne heeft en ongeveer driehonderd in Rusland, houdt de situatie rond het conflict daar wel nauwlettend in de gaten. Een woordvoerder zegt dat de top in Nederland via een ‘hotline’ nauw contact heeft met het personeel in de regio.

Dat de bank in bedrijf kan blijven komt doordat er vanwege corona veel medewerkers thuiswerken. Volgens de zegsman kan er daarom nog veilig gewerkt worden. Hij voegt er aan toe dat de veiligheid en het welzijn van de medewerkers prioriteit heeft. Bij het personeel van ING in Oekraïne werken overigens geen Nederlanders.

Hoe druk de bank het in het gebied momenteel heeft, is overigens de vraag. ING richt zich in Oekraïne en Rusland op bankdiensten voor zakelijke klanten. Ingewijden zeiden al tegen persbureau Bloomberg dat de financiering voor de grondstoffenhandel beperkt zou zijn, nu er door de Russische invasie veel vrees bestaat voor strengere sancties. ING zou volgens de bronnen zelf beperkingen hebben ingesteld, maar dat wilde de woordvoerder van de bank niet bevestigen.

Zakelijke kredieten

ING is van de Nederlandse banken het sterkst aanwezig in de regio. De bank heeft voor bijna 5 miljard euro aan zakelijke kredieten verstrekt aan in Rusland gevestigde bedrijven, werd eerder al naar buiten gebracht. In Oekraïne ging het volgens al wat oudere cijfers om een blootstelling van honderden miljoenen euro’s. Daarmee is ING relatief overigens nog steeds een kleine speler.

De andere twee Nederlandse grootbanken hebben minder banden met het gebied. ABN AMRO zei recent dat de blootstelling nihil is. Rabobank benadrukte op zijn beurt helemaal niet in Oekraïne actief te zijn. In Rusland doet Rabobank alleen zaken via dochteronderneming DLL.

Banken zijn nu ook druk doende met het woensdag afgekondigde sanctiepakket van de Europese Unie. Het gaat vooral om het screenen van het klantenbestand op namen van personen die op de sanctielijst staan, zoals Doema-leden die de erkenning van afvallige regio’s in Oost-Oekraïne steunden. Dat is redelijk simpel werk, schetst de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Anders wordt dat als banken bij nieuwe sancties bepaalde diensten niet mogen verlenen ten behoeve van bepaalde goederen, omdat ze dan klanten allerlei extra vragen moeten stellen.