Transporteurs: vraag valt weg uit Oekraïne en Rusland

TransHeroes, dat onder meer verpakte voedingsmiddelen en machinebouw transporteert via lokale partijen in Oekraïne, had nog een aantal transporten lopen, ook naar Rusland, maar de vraag is hoe dat verder gaat. ‘Alles dat in Oekraïne aankomt is niet meer in te klaren, want het douanepersoneel zit ook thuis. Ik heb het idee dat alles op blokkade staat’, zegt Asveld. ‘Klanten weten niet zeker of ze hun spullen of hun geld wel krijgen. We gaan nu voor zowel Belarus, Oekraïne als Rusland kijken of ze spullen aanbieden.’ Als Rusland uit het internationale banksysteem SWIFT zou worden gegooid, is het volgens Asveld ‘bijna onmogelijk’ om daar zaken te doen.

Fred Westdijk, directeur van Jan de Rijk Logistics, laat weten een vijftal lokale medewerkers en een handvol trucks in Oekraïne te hebben. Het transportbedrijf doet vooral zaken met partijen in het Westen waarvoor het naar Oekraïne rijdt. ‘Het valt gelukkig mee, maar het is een spannende dag geweest voor de mensen daar’, zegt hij. ‘We zijn vanaf vanmorgen vijf uur bezig geweest onze lokale mensen in veiligheid te brengen, maar sommigen lieten weten niet eens genoeg benzine te hebben om de grens te bereiken. Sommigen zaten de afgelopen dagen met een rugzakje vol geld en hun paspoort op kantoor.’

Handel

Volgens Westdijk staat de handel met Oekraïne voorlopig stil, maar hij kan zich niet voorstellen dat dat weken zal duren. ‘Als de Russen het hele land innemen, kom je de grens niet meer over en houdt het snel op. Maar als het zich tot het oosten beperkt, kan de rest van het land weer opstarten.’

Brancheorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN) ontraadde transportbedrijven eerder op donderdag al om nog vervoer van en naar Oekraïne te plannen. Door de in het land afgekondigde noodtoestand gelden beperkingen. Ook zijn er al vertragingen bij de grenzen met Oekraïne. Dat komt onder meer omdat de informatiesystemen van de douanediensten in Oekraïne zijn verstoord. Sommige procedures moeten daardoor handmatig worden uitgevoerd. Grensovergangen tussen Oekraïne en Belarus zouden mogelijk helemaal gesloten zijn.