Zware koersverliezen op beurzen door oorlog Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag hard onderuit door schrik bij beleggers over de Russische invasie van Oekraïne. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben al gezegd dat er nieuwe zware sancties komen tegen Rusland. De prijzen van grondstoffen zoals olie, gas en metalen gingen juist sterk omhoog door zorgen over verstoringen van de Russische leveringen door het sterk escalerende conflict rond Oekraïne.

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een min van 2,7 procent op 708,55 punten. De MidKap dook 3,3 procent in het rood op 994,21 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs werden tot 4 procent lager gezet. De koersverliezen liepen tegen het einde van de handelsdag wel iets terug ten opzichte van eerder op de dag.

De RTS-index in Moskou ging maar liefst meer dan 38 procent onderuit, door enorme verliezen voor bijvoorbeeld gasconcern Gazprom, oliebedrijf Rosneft en de grote Russische bank Sberbank. Daardoor ging meer dan 200 miljard dollar aan beurswaarde in Moskou verloren. Ook de Russische roebel moest zwaar terrein prijsgeven.

Brentolie

Een vat Brentolie steeg met bijna 7 procent tot meer dan 103 dollar per vat, waarmee die prijs voor het eerst sinds 2014 weer boven de 100 dollar uitkwam. Amerikaanse olie werd ruim 5 procent duurder op circa 97 dollar per vat. De Europese gasprijs sprong met bijna 60 procent omhoog. Ook de prijzen van bijvoorbeeld tarwe en granen, aluminium en goud zaten in de lift door alle onrust.

In de AEX waren de financiële fondsen ING en NN Group de grootste dalers met minnen tot 9 procent. Staalconcern ArcelorMittal volgde met een verlies van 6,5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was juist de grootste stijger met een plus van ruim 3 procent. Betalingsdienstverlener Adyen klom 1,2 procent. Shell profiteerde van de gestegen olieprijzen en kreeg er 0,7 procent bij.

Flow Traders

In MidKap stond Flow Traders bij de winnaars met een plus van 2,4 procent. De flitshandelaar doet goede zaken bij sterke koersbewegingen op de beurs. Ook laadpalenfabrikant Alfen had de wind mee met een stijging van 3,7 procent. De Poolse aanbieder van postkluisjes InPost bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen met een daling van meer dan 8 procent, gevolgd door Air France-KLM (min 6,6 procent).

De euro was 1,1137 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder.