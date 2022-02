Delen van de regio Cherson zijn niet langer onder controle van Oekraïne, melden de regionale autoriteiten. Cherson ligt in het zuiden van het land en grenst aan de Krim.

Het Russische leger voert vanaf de Krim aanvallen uit. Het schiereiland in de Zwarte Zee werd in 2014 door Rusland geannexeerd, na de val van de pro-Russische president in Kiev. Ook elders in het zuiden van Oekraïne vinden nog altijd aanvallen plaats.