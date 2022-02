VS: Russen willen Oekraïense regering onthoofden

De Verenigde Staten vermoeden dat de Russische invasie van Oekraïne bedoeld is om de Oekraïense regering te onthoofden. Een van de drie belangrijkste zogenoemde aanvalsassen is gericht op de hoofdstad Kiev, aldus een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris.

Volgens Washington zijn de Russen van plan de regering in feite te onthoofden en hun eigen manier van besturen te installeren, ‘wat deze vroege stappen zou verklaren’, aldus de functionaris.

Een hoge Russische politicus had eerder al gezegd dat Moskou naar een pro-Russische regering in Oekraïne streeft, om daarmee de Amerikaanse invloed te verdrijven.

Luchtlandingen

Volgens Oekraïense functionarissen marcheren de Russen geleidelijk richting Kiev. De Oekraïners vrezen ook dat de Russen luchtlandingen gaan uitvoeren om daarna op te rukken naar het regeringsdistrict in Kiev.

Een woordvoerder van de Russische machthebbers in het Kremlin weigerde te zeggen of de Russen een ‘eigen’ regering in Kiev willen installeren.