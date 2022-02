Ook koersduikeling Wall Street door aanval Rusland op Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York doken donderdag flink omlaag in navolging van de forse koersverliezen op de Europese markten. De Russische invasie in Oekraïne zorgt voor flinke onrust op de wereldwijde financiële markten. Beleggers vrezen onder meer dat het conflict en de zwaardere sancties van het Westen tegen Rusland de prijzen van verschillende belangrijke grondstoffen nog verder omhoog zullen stuwen.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak van een voorgekookte en onrechtvaardige oorlog door Rusland. De NAVO stuurt meer militairen en materieel naar haar lidstaten in Oost-Europa. Vrijdag houden de leiders van de dertig NAVO-landen een digitale vergadering over de Russische aanval op Oekraïne. De Europese Unie liet weten de toegang van Russische banken tot de Europese financiële markten te bevriezen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 2,3 procent in het rood op 32.393 punten. De brede S&P 500 zakte 2,2 procent tot 4135 punten en technologiegraadmeter Nasdaq raakte 2,6 procent kwijt tot 12.693 punten.

ExxonMobil

Oliebedrijf ExxonMobil steeg 1 procent. Voor olie werd voor het eerst sinds 2014 meer dan 100 dollar per vat betaald. Brentolie werd 7,4 procent duurder op 104,11 dollar per vat en Amerikaanse olie kostte ruim 7 procent meer op 98,71 dollar per vat. Rusland is een grote olieproducent en handelaren vrezen voor een verstoring van de Russische olieleveringen door mogelijke hardere sancties van het Westen. De goudprijs bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd en de aluminiumprijs steeg naar een record.

De Amerikaanse banken stonden daarentegen onder druk in navolging van de forse koersverliezen in de Europese bankensector, die volgde op de maatregelen tegen de Russische banken. Bank of America verloor 4,5 procent en Bank of New York Mellon daalde 4,4 procent. Ook de reissector ging omlaag. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines leverde 5,6 procent in en cruiseconcern Carnival zakte 5,3 procent.

Internetmarktplaats eBay kelderde meer dan 8 procent. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar de vooruitzichten voor dit jaar vielen tegen. Farmaceut Moderna klom juist bijna 6 procent na goede resultaten van de maker van een coronavaccin.