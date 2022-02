Inval Oekraïne heeft nog geen grote gevolgen voor bloemensector

De Russische inval in Oekraïne heeft nog niet direct gevolgen voor de export naar beide landen door de Nederlandse bloemen- en plantensector. Dat stellen veilingorganisatie Royal FloraHolland en branchevereniging Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB). ‘Het voelt een beetje ongemakkelijk om over bloemen en planten te praten terwijl het daar oorlog is, maar er zijn geen sancties waardoor de uitvoer naar Rusland wordt bemoeilijkt’, zegt VGB-directeur Matthijs Mesken.

Mesken wijst erop dat Rusland goed is voor zo’n 2,5 procent van alle export van bloemen en planten van Nederland. ‘Dan heb je het over ongeveer 185 miljoen euro, dus dat valt te overzien. Maar goed, het zal maar net je afzetmarkt zijn.’ Wel is het bijna internationale vrouwendag, een dag die in Oost-Europa en met name Rusland zeer belangrijk is. ‘Het is net zoiets als Valentijnsdag hier.’

Bij Royal FloraHolland komen berichten binnen over orders die geannuleerd zijn. ‘Het gaat natuurlijk ook om hoe je die bloemen daarheen krijgt. We begrijpen dat grote exporteurs niet de risico’s willen lopen.’ VGB herkent dat beeld niet. ‘De bloemen worden doorgaans opgehaald door transporteurs uit de landen waar ze naartoe gaan. We horen wel geluiden dat bedrijven bloemen alleen bij directe betaling mee willen geven.’ Daarmee lopen ze vooruit op mogelijke sancties tegen Russische banken.

Gedaalde roebel

Of de sterk in waarde gedaalde roebel problemen oplevert voor Russische kopers die nu veel meer kwijt zijn voor hun bloemen, weten de beide organisaties niet. ‘Dat zou kunnen, het is een uitzonderlijke situatie.’ De roebel verloor donderdag haast de helft van zijn waarde ten opzichte van de dollar en euro.

Een ander gevolg dat de bloemen- en plantenkwekers gaan voelen zijn de hoge gasprijzen, die voorlopig vermoedelijk niet omlaaggaan. ‘Sommige kwekers stoken vanwege de kosten nu al niet in een deel van hun kassen. En niet stoken betekent ook geen productie.’