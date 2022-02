Binnen twee uur 52.000 euro voor Oekraïne gestort op giro 999

In de kleine twee uur tijd dat Stichting Vluchteling giro 999 voor noodhulp aan Oekraïne open heeft, is er 52.000 euro op de rekening gestort. ‘Dat is echt super veel, er komen wel tien donaties per seconde binnen’, aldus een woordvoerder donderdag.

‘We zien dat veel mensen solidariteit tonen met Oekraïne en daar zijn we heel blij mee.’ Stichting Vluchteling inventariseert in samenwerking met partnerorganisaties in Oekraïne hoe en waar het geld als eerste besteed wordt.

‘Met lokale organisaties kijken we wat we in Oekraïne kunnen doen, maar we hebben ook nauw contact met Polen waar veel mensen aan de grens staan die Polen heeft dichtgegooid.’ Hulp daar zal neerkomen op onderdak geven, maar wellicht ook ‘psychosociale hulp, omdat mensen misschien met een trauma daar aankomen’.