Expert: explosieven gijzelnemer Apple Store waren oefenmateriaal

De explosieven die de 27-jarige Amsterdammer dinsdagavond tijdens de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam op zijn lichaam droeg waren naar alle waarschijnlijkheid ongevaarlijk. Het gaat om gestolen oefenmateriaal van Defensie, zegt explosievenexpert Ad van Riel.

Op basis van beeldmateriaal en de etiketten op de kneedspringstof die de gijzelnemer droeg concludeert de explosievendeskundige dat het ‘spul’ dat de man op zijn lichaam droeg, middelen zijn die bij Defensie worden gebruikt om te oefenen voordat er met echt springstof gewerkt gaat worden. ‘Op de wikkel staat dat het gaat om exercitie kneedspringstof (voornamelijk klei met een weekmaker). Het materiaal voelt als kneedspringstof tijdens een oefening.’ Van Riel zegt dat de Amsterdammer plakken van 500 gram droeg.

Het bedrijf van Van Riel, REASeuro, Riel Explosive Advice & Services Europe, verzorgt onder meer opleidingen op het gebied van explosieven.

Oefendraadjes

Ook de oranje draadjes, de slagpijpjes, die de gijzelnemer in de kneedspringstof had gedrukt, zijn volgens van Riel waarschijnlijk oefendraadjes. ‘Het lijkt erop dat hij wel kennis en kunde had. Mogelijk heeft hij het materiaal achterover gedrukt bij een oefening. Voor dit spul heb je een vergunning nodig.’

Ondanks dat het oefenmateriaal betreft, benadrukt Van Riel dat de man terecht als gevaarlijk werd beschouwd door politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). ‘Hij had ook een valse wikkel kunnen doen om echte explosieve stoffen. Op basis van zijn irreële eisenpakket kun je snel concluderen dat je te maken hebt met iemand die verward is, maar dat maakt hem niet minder gevaarlijk.’