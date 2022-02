Door de oorlog in Oekraïne heeft het West-Duitse carnavalsbolwerk Keulen besloten een groot carnavalsfeest met optocht af te blazen. Het evenement was gepland in een stadion, als coronavriendelijk alternatief voor de enorme stoet die normaal op carnavalsmaandag door de straten van de stad trekt.

In plaats van het feest in het stadion zullen er vredesdemonstraties op pleinen in de binnenstad worden gehouden, melden Duitse media.