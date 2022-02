Hoekstra en Ollongren willen Oekraïnedebat in de Kamer uitstellen

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en minister van Defensie Kajsa Ollongren hebben de Tweede Kamer gevraagd het debat over de Russische inval van Oekraïne, dat voor donderdagmiddag gepland stond, uit te stellen. Het debat is ‘moeilijk in te passen’, schrijven de twee bewindslieden aan het parlement. Of het debat doorgaat is aan de Tweede Kamer.

De ministers moeten donderdag en vrijdag bij allerlei overleggen aanwezig zijn, schrijven zij. Bijvoorbeeld de Europese Raad en de Raad Buitenlandse Zaken. Verder wordt overleg gevoerd met de regeringsleiders van de NAVO en met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.