Pompstationhouders: hamsteren vanwege Oekraïne is niet nodig

Consumenten hoeven zich geen zorgen te maken om de aanvoer van benzine vanwege de inval van Rusland in Oekraïne en hoeven dus geen hamstergedrag te vertonen. Dat zegt BETA, de belangenvereniging van pompstationhouders. Voorzitter Ewout Klok laat desgevraagd weten nog geen signalen te hebben gekregen van leden over extra drukte aan de pomp door de inval. Wel wijst Klok op een eventuele prijsstijging van benzine, maar die gaat niet direct met tientallen centen, verwacht hij.

Volgens Klok is het gedrag van de consument ‘altijd moeilijk te doorgronden’, maar hoeven mensen zich geen zorgen te maken om de situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan aan de pomp. ‘Ongeveer 40 procent van de olie in Nederland komt uit Noorwegen en de voorraden zijn hoog. We hebben een soort ijzeren voorraad voor noodsituaties, zodat ook het leger bevoorraad kan worden. Die is goed voor ongeveer een maand of drie’, legt hij uit.

Qua olie-invoer komt Rusland dan wel op plek twee, maar volgens Klok is er nog geen reden tot hamsteren, ‘omdat we uit meerdere landen olie halen’. Hij kan zich wel de angst van consumenten voorstellen voor sterk oplopende benzineprijzen. ‘We hebben voorraad genoeg, maar de prijzen zullen wel oplopen’, verwacht hij. ‘Dat is wel afhankelijk van de wereldmarkt en diverse factoren, zoals wat de OPEC doet.’ Oliekartel OPEC, waarin de meeste grote olieproducerende landen zitten, bepaalt de olieproductie samen met bondgenoten als Rusland.

Benzineprijs

De enige drukte nu aan de pomp komt door corona, aldus Klok. ‘Het is wel wat drukker, maar dat komt ook deels door de heropening van kantoren.’ Sinds 15 februari geldt dat mensen nog maar de helft van de tijd thuis hoeven te werken.

De afgelopen dagen schoot de adviesprijs voor benzine omhoog. Op woensdag bereikte deze een nieuwe recordstand van 2,193 euro per liter, meldde consumentencollectief UnitedConsumers. Dat houdt dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten. De olieprijs ging dinsdag stevig omhoog door de spanningen rond Oekraïne. Diesel kost vanaf woensdag 1,87 euro per liter, maar was vorige week al eens iets duurder. De prijzen van brandstof stijgen de afgelopen tijd met name door het economische herstel van de coronacrisis.