Directeur Den Hamer van Eye Filmmuseum stapt op

Directeur Sandra den Hamer van het Eye Filmmuseum aan het IJ in Amsterdam stopt ermee. Dit najaar legt ze haar functie neer, laat het museum weten. Den Hamer vindt het na vijftien jaar tijd voor iets anders, zegt ze.

"Professioneel gezien is Eye (inclusief de mensen die er komen en die er werken) de liefde van mijn leven. Dat zal ook zo blijven. Het is tijd voor verandering. Nu de wereld na alle lockdowns weer open gaat, maak ik graag plaats voor nieuwe perspectieven. Zelf ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ik blijf in ieder geval graag dicht bij de kunst, de film en de makers", aldus Den Hamer (63).

Ze krijgt lof toegezwaaid van de raad van toezicht van Eye: "Sandra den Hamer heeft Eye tot een internationaal voorbeeld stellend filminstituut gemaakt, waarin het eigentijdse en het historische gelijk opgaan en de maker voorop staat. Het door haar gerealiseerde iconische gebouw neemt zijn bezoekers mee in veelzijdige en altijd verrassende filmavonturen."