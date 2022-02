Staalconcern ArcerlorMittal legt Oekraïense fabriek nagenoeg stil

Staalconcern ArcelorMittal sluit zijn ijzerertsmijnen bij zijn staalfabriek in Oekraïne wegens de Russische aanval op het land. De productie in de staalfabriek zelf in de stad Kryvy Rih, 350 kilometer ten zuiden van hoofdstad Kiev, zal worden teruggebracht tot een technisch verantwoord minimum, meldt de multinational via Twitter.