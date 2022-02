Rusland streeft naar pro-Russische regering in Oekraïne

Moskou streeft naar een pro-Russische regering in Oekraïne, en wil daarmee de Amerikaanse invloed verdrijven. Dat zegt een hooggeplaatste Russische parlementariër na de Russische invasie in het buurland.

Volgens Oekraïense functionarissen zijn Russische militairen in voertuigen vanuit Belarus de regio rond de Oekraïense hoofdstad Kiev binnengedrongen. Met helikopters wordt een vliegveld bij Kiev aangevallen. De Oekraïners vrezen ook dat de Russen luchtlandingen gaan uitvoeren om daarna op te rukken naar het regeringsdistrict in Kiev.

Een woordvoerder van de Russische machthebbers in het Kremlin weigerde te zeggen of de Russen een 'eigen' regering in Kiev willen installeren.