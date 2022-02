Vorig jaar 368 miljoen euro afgepakt van criminelen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar ter waarde van 368 miljoen euro beslag gelegd op criminele geldstromen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2020 (303 miljoen euro) en het jaar daarvoor (258 miljoen euro). Het aantal witwasonderzoeken nam toe naar 5820, van 4354 in 2020, zo maakte het OM donderdag bekend.

Naast het rechercheren op drugs of wapens, zegt het OM steeds vaker onderzoek te doen naar (crimineel) vermogen dat op onverklaarbare wijze is ontstaan. ‘Een toename van dergelijke witwasonderzoeken frustreert criminele activiteiten op een zeer efficiënte manier’, aldus het OM in een persbericht.

Dat er meer vermogen is afgepakt, komt volgens het OM omdat er beter wordt samengewerkt met andere organisaties, zoals de politie, bijzondere opsporingsdiensten en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Daardoor komen criminele geldstromen beter in zicht. Ook helpt het dat vaker gewerkt wordt met specialisten op het gebied van het afpakken van crimineel vermogen en andere bezittingen.