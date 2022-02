NAVO stuurt meer militairen en materieel naar Oost-Europa

De NAVO stuurt meer militairen en materieel naar haar lidstaten in Oost-Europa. Het gaat om middelen van landmacht, luchtmacht en marine. ‘De paraatheid van onze troepen is verhoogd om op alle omstandigheden te kunnen reageren’, laat het militaire verbond weten.

De NAVO legt de schuld voor het conflict rond Oekraïne volledig bij Moskou.

De NAVO verwijst naar artikel 4 van het verdrag waarmee de alliantie is opgericht. Daarin staat dat de landen samen overleggen wanneer een lidstaat zich bedreigd voelt. De NAVO benadrukt ook dat ze niet weifelt over artikel 5. Daarin staat dat een aanval op één lid gelijkstaat aan een aanval op alle leden, en dat die aanval collectief beantwoord zal worden. Van dat artikel is één keer in de geschiedenis gebruikgemaakt: na de terreuraanslagen op de Verenigde Staten op 11 september 2001.