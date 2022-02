Rutte: we monitoren vluchtelingenstroom uit Oekraïne

Nederland zal de komende tijd de vluchtelingenstroom uit Oekraïne ‘heel precies monitoren’. Volgens hem moet er ‘binnen alle afspraken die in Europa gelden’ gekeken worden hoe met een eventuele stroom naar Nederland moet worden omgegaan. Hij wil dat eerst in kaart brengen, zei hij na spoedoverleg binnen het kabinet.

Oekraïners hoeven dankzij het associatieverdrag sinds 2017 geen visum aan te vragen voor een kort verblijf van hooguit negentig dagen. Zij moeten dan wel een zogenoemd biometrisch paspoort of anders een Schengenvisum hebben. Als ze langer in Nederland willen of moeten blijven, kunnen ze asiel aanvragen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er binnen de asielketen altijd rekening gehouden wordt met ‘fluctuaties in de asielinstroom als gevolg van nieuwe geopolitieke ontwikkelingen’.

Op dit moment is er wel een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is al lange tijd op zoek naar meer capaciteit. ‘Een eventuele toename van het aantal op te vangen personen in dat verband maakt deze uitbreiding nog belangrijker. De ingezette acties zullen daarom met kracht worden voortgezet.’