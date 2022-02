Duitsland bereid tot ‘massale hulp’ bij uittocht Oekraïeners

De Duitse regering is bereid Polen en andere landen die aan Oekraïne grenzen bij te staan voor het geval dat daar veel Oekraïners naartoe vluchten. Deze belofte heeft minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser gedaan. Ze houdt de bewegingen goed in de gaten en schiet de buurlanden te hulp als er een vluchtelingenstroom op gang komt.

De premier van Slowakije heeft donderdag toegezegd Oekraïense vluchtelingen te zullen helpen en Roemenië liet dinsdag weten dat het zich voorbereid op de komst van een half miljoen mensen uit het buurland Oekraïne. Ook Polen, waar al veel Oekraïners verblijven, heeft voorbereidingen getroffen.

Minister Faeser liet zich niet uit over het toelaten van Oekraïners tot de bondsrepubliek. Tijdens de Syrische burgeroorlog opende toenmalig bondskanselier Angela Merkel in 2015 de grenzen voor vluchtelingen uit dat land. Daar kwamen honderdduizenden mensen uit Syrië en andere landen op af. In 2015 vroegen 890.000 mensen asiel aan in Duitsland. Het heeft in Duitsland geleid tot heftige debatten over het opnemen van grote hoeveelheden vluchtelingen.