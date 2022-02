NPO past vanwege oorlog Oekraïne programmering 'waar nodig aan'

De stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) past in samenwerking met de omroepen de programmering de hele donderdag waar nodig aan, laat een woordvoerder desgevraagd weten. NPO en de omroepen "volgen de situatie op de voet", sinds Rusland donderdag vroeg in de morgen Oekraïne binnenviel.

De programmering op televisie en radio is direct aangepast. "NOS heeft ruim baan voor de nieuwsverslaggeving op NPO 1." Op die zender is de hele ochtend al een live-uitzending over de oorlog te zien. Andere programma's als Goedemorgen Nederland (WNL) en Ongehoord Nieuws (ON) worden verplaatst naar NPO 2.

Ook op NPO Radio 1 worden de ontwikkelingen continu gevolgd. Op andere radiozenders worden extra nieuwsbulletins ingelast.