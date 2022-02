Nederlandse F-35’s ingezet voor bewaken Oost-Europees luchtruim

De inzet heeft te maken met de grootscheepse Russische militaire inval in Oekraïne. Het is voor het eerst dat de Nederlandse F-35’s officieel worden ingezet. Over deze extra capaciteit waren eerder afspraken gemaakt met de NAVO, aldus Defensie.

Beide vliegtuigen kunnen met behulp van tankvliegtuigen lang in de lucht blijven. Waar ze precies worden ingezet, maakt het ministerie niet bekend. De toestellen keren na hun dagelijkse inzet weer terug naar de basis bij de Friese hoofdstad.

Deze inzet staat los van de twee F-35’s die in april en mei het luchtruim gaan bewaken in het zuidoosten van Europa. Die beide toestellen worden dan met zo’n negentig man ondersteunend personeel in Bulgarije gestationeerd.