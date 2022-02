UNICEF vreest voor ontheemde families in Oekraïne

UNICEF vreest dat tienduizenden families in Oekraïne zullen moeten vluchten vanwege de Russische inval en daardoor aangewezen zullen zijn op noodhulp. De VN-organisatie maakt zich grote zorgen over het lot van de 7,5 miljoen kinderen in het land en roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Russische troepen zijn in de nacht van woensdag op donderdag begonnen aan een aanval op Oekraïens grondgebied. In steden in het land zijn meldingen gedaan van explosies en volgens de regering in Kiev zijn er meerdere doden gevallen door bombardementen van Russische zijde.

Volgens UNICEF zijn ‘essentiële waterinfrastructuur en onderwijsfaciliteiten’ in het land beschadigd geraakt door het geweld. De hulporganisatie schaalt de noodhulp in Oekraïne op en brengt onder meer schoon drinkwater naar de conflictgebieden. Ook verlenen hulpverleners hulp aan kinderen die trauma’s hebben opgelopen.

‘We roepen alle partijen op om hun internationale verplichtingen na te komen om kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat humanitaire hulpverlening kinderen in nood veilig en snel kan bereiken’, zegt UNICEF-directeur Catherine Russell. ‘UNICEF roept ook alle partijen op om zich te onthouden van aanvallen op essentiële basisvoorzieningen waarvan kinderen afhankelijk zijn, zoals water- en reinigingssystemen, gezondheidsfaciliteiten en scholen.’ Ook vraagt de organisatie om 15 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro) aan noodfinanciering voor humanitaire hulp aan Oekraïense kinderen.