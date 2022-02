Litouwen wil noodtoestand en ‘krachtige reactie’ op Rusland

President Gitanas Nauseda van Litouwen heeft het parlement gevraagd de noodtoestand uit te roepen in het land. Hij reageert daarmee op de Russische inval in het bevriende Oekraïne. Samen met andere Baltische staten en Polen heeft Litouwen een beroep gedaan op artikel 4 van de NAVO, waarin staat dat de lidstaten overleg zullen voeren als een van hen zich bedreigd voelt in zijn ‘territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid’. De ambassadeurs van de NAVO-landen zijn donderdagochtend in spoedberaad bijeen.