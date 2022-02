Polen brengt zijn leger in de hoogste staat van paraatheid na de Russische inval in buurland Oekraïne. Alle militairen worden naar de kazernes geroepen en alle verloven zijn ingetrokken, melden Poolse media. In de grensplaats Medyka, ongeveer 80 kilometer ten westen van Lviv, klinkt het luchtalarm.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken roept alle Poolse staatsburgers op om Oekraïne onmiddellijk te verlaten.