Finse president geschokt, maar NAVO-lidmaatschap is niet aan orde

De Finse president Sauli Niinisto heeft geschokt gereageerd op het Russische militaire ingrijpen in Oekraïne. ‘Ondanks de voortekenen was het deze morgen een grote schok en ons medeleven gaat uit naar het Oekraïense volk’, aldus de president.

Hij zei ook dat het begrijpelijk is dat er Finnen zijn die meteen tot het NAVO-bondgenootschap willen toetreden, maar dat is volgens de president een onwerkelijk plan en nu niet aan de orde.

Finland heeft een moeilijke relatie met het grote buurland waar het zich in 1917 van afscheidde. Finland en de Sovjet-Unie raakten tussen 1939 en 1944 twee keer met elkaar in oorlog. Finland heeft in de Tweede Wereldoorlog gebied afgestaan aan de Sovjet-Unie en tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) een politiek van strikte neutraliteit betracht.