Shell: alles doen om Europa van energie te blijven voorzien

Shell zal ‘alles doen wat het kan’ om Europa van gas en olie te blijven voorzien als de toevoer door de aanval van Rusland op Oekraïne verstoord wordt. Het olie- en gasconcern volgt de situatie in en om Rusland op de voet, laat het bedrijf in een geschreven reactie weten. Over de gevolgen van mogelijke sancties weigert het bedrijf te speculeren.

‘Als er verstoringen zijn, mogelijk door sancties of iets anders, zullen we uiteraard alles doen wat we kunnen om de voorraden in Europa op peil te houden’, verklaart het bedrijf. Dat zou kunnen door Europese faciliteiten optimaal te benutten, maar ook transporten van vloeibaar gemaakt aardgas zouden naar Europa kunnen worden omgeleid.

In Oekraïne heeft het bedrijf ook een handvol medewerkers. Onder meer de landendirecteur is uit het land vertrokken en werkt vanuit elders, laat een Shell-woordvoerder weten. ‘De veiligheid van onze medewerkers in Oekraïne is de grootste prioriteit van Shell’, meldt het bedrijf verder.

De Europese Unie en andere mogendheden hebben harde economische en financiële sancties afgekondigd tegen Rusland, maar over wat dat mogelijk betekent voor Shell wil een woordvoerder niets kwijt. Shell is in het olie- en gasrijke land onder andere actief als aandeelhouder van Sachalin-2, een van ‘s werelds grootste installaties voor olie en vloeibaar gemaakt gas. Het project is voor net geen 27,5 procent in handen van Shell en voor de helft plus één aandeel van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom.