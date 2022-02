President: geen troepen Belarus betrokken bij inval Oekraïne

Bij de Russische aanval op Oekraïne zijn geen militairen uit Belarus betrokken, zegt de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Rusland heeft naar schatting 30.000 militairen in het land vanwege gezamenlijke oefeningen. Onlangs werd bekend dat hun verblijf in Belarus is verlengd.

De Oekraïense grenswacht heeft gemeld dat Russische troepen vanuit meerdere kanten zijn binnengevallen, ook vanuit Belarus. Loekasjenko maakt duidelijk dat zijn land daar niet direct bij is betrokken.