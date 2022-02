Testen voor evenementen scheelt volgens onderzoeker amper opnames

De verplichte coronatest die iedereen vanaf vrijdag moet doen om een groot evenement binnen te mogen bezoeken, zal volgens onderzoeker Bas Kolen van de TU Delft hooguit enkele ziekenhuisopnames per dag schelen. ‘Gemiddeld voorkom je hiermee enkele honderden besmettingen per dag’, bevestigt hij na berichtgeving door de Volkskrant. ‘Of dat veel of weinig is, dat is niet aan mij.’

Kolen becijfert het aantal opnames dat wordt voorkomen op gemiddeld 1,6 tot 3 per dag. In zijn ruwe berekeningen zitten wel wat aannames en onzekerheden, waarschuwt hij. Zo is niet precies bekend hoeveel mensen evenementen bezoeken waarbij 500 bezoekers of meer aanwezig zijn.

De onderzoeker is uitgegaan van gemiddeld 50.000 bezoekers per dag. Dat is een beredeneerd aantal: uit eerder onderzoek is bekend dat evenementen met meer dan 3000 bezoekers de komende maanden gemiddeld 20.000 tot 25.000 bezoekers per dag zullen trekken. Kolen gaat ervan uit dat ongeveer net zoveel mensen naar evenementen zullen gaan die tussen de 500 en 3000 bezoekers trekken. ‘Daarvan zijn er een heleboel, maar die zijn niet goed in beeld’, legt Kolen uit.

Besmettingen

Een andere onzekerheid is hoeveel besmettelijke mensen nu precies rondlopen in het land. In de berekeningen is de onderzoeker ervan uitgegaan dat dit 2 procent van de bevolking is.

Volgens de laatste RIVM-cijfers ligt het totale aantal coronabesmettingen gemiddeld op ruim 41.000 per dag. Een paar honderd vermeden coronagevallen per dag zijn daar slechts een fractie van. Kolen voegt er nog aan toe dat een deel van de mensen die een hoger risico lopen op een ernstig verloop van een corona-infectie waarschijnlijk geen risico’s opzoekt. ‘Mensen die heel erg oppassen, zullen niet snel naar zo’n groot evenement gaan.’