Haven Rotterdam op pre-coronaniveau, recordaantal containers

De hogere aanvoer van containers staat in contrast met verstoringen in de containerlogistiek. Containers stonden bijvoorbeeld langer in havens voor ze doorgevoerd konden worden en dat leidde tot een verandering van de werkwijze van rederijen. Die deden minder havens aan. In Rotterdam kwamen bijvoorbeeld een tiende minder grote containerschepen, maar die brachten gemiddeld per keer wel 20 procent meer containers die hier gelost moesten worden. Dat zorgde voor extra druk op de containerterminals.

Niet alleen containers kwamen vaker aan in Rotterdam, ook vrijwel alle andere soorten goederen werden meer overgeslagen dan in 2020. Zo was er in de industrie meer behoefte aan staal, wat in de Rotterdamse haven leidde tot meer overslag van ijzererts, schroot en kolen voor de productie van staal in Duitsland. Ook de hoge gasprijs zorgde voor meer kolenoverslag omdat er meer van die brandstof verstookt werd om energie op te wekken.

Herstel

De hogere gasprijzen zorgden ook voor meer invoer van vloeibaar gemaakt gas (lng). Daarvan werd meer van buiten Europa gehaald. Normaal gesproken komt veel gas via pijpleidingen uit onder meer Rusland. Verder werden er ook meer hernieuwbare brandstoffen ingevoerd als biodiesel, ethanol en zogeheten sustainable aviation fuel of SAF.

Het herstel van de haven leidde tot een hogere omzet. Daarbij kwam dat het Havenbedrijf de kosten had beperkt waardoor er een bedrijfsresultaat was van 512,2 miljoen euro, bijna 34 miljoen euro meer dan in 2020. De gemeente Rotterdam en het Rijk, de aandeelhouders van het Havenbedrijf, kunnen daarom een dividend tegemoet zien van 122,7 miljoen euro. Dat is een toename van 2,2 miljoen euro.

Het Havenbedrijf verwacht dat de totale goederenoverslag dit jaar op ongeveer hetzelfde niveau uit zal komen als in 2021. Op het gebied van containers is de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven naar eigen zeggen sterk, al blijven er naar verwachting verstoringen spelen.