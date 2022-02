Jetten: niet vooruitlopen op wat oorlog voor gaslevering betekent

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wil niet vooruitlopen op wat de Russische inval van Oekraïne betekent voor de gaslevering naar Nederland. Hij benadrukt dat ongeveer 20 procent van het gas dat in Europa wordt gebruikt uit Rusland komt. ‘We houden het goed in de gaten’, zegt hij voorafgaand aan ingelast kabinetsoverleg.

Nu zware sancties tegen Rusland zo goed als zeker lijken, bestaat de vrees dat Rusland terugslaat en de gaskraan dichtdraait. Experts schatten in dat Nederland voor zo’n 15 procent afhankelijk is van Russisch gas. Het Russische gasbedrijf Gazprom, dat voor belangrijke mate in handen is van de Russische staat, zei tegen persbureau Bloomberg dat de leveranties van brandstof aan Europa zoals vanouds doorgaan.

Wat de situatie in Oekraïne betekent voor de prijzen van gas, kan Jetten nog niet zeggen. Dat de handelsmarkten snel reageren op de inval, vindt hij ‘begrijpelijk’. De prijs van gas stond een halfuur na de opening van de Amsterdamse beurs al ruim 40 procent hoger.