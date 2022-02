AEX-index keldert ruim 3 procent na Russische invasie in Oekraïne

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is donderdag hard onderuit gegaan. De hoofdindex op het Damrak kelderde ruim 3 procent en zakte richting de 700 puntengrens. Beleggers schrokken van het nieuws dat Rusland een invasie is begonnen in Oekraïne en vrezen dat er nu harde sancties worden genomen tegen het land. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben al aangekondigd met nieuwe ‘zware sancties’ tegen Rusland te komen. Ook de andere Europese beurzen raakten tot ruim 4 procent kwijt.