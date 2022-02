EU wil Rusland financieel en economisch zwaar treffen om Oekraïne

Het pakket sancties dat de EU voorbereidt is bedoeld om ‘de Russische economie te verzwakken’, verklaart Von der Leyen.

De regeringsleiders van de EU-landen komen later donderdag in Brussel bijeen voor een ingelaste top over de Russische inval. Dan bespreken premier Mark Rutte en zijn collega’s de aanvullende strafmaatregelen. Woensdag ging al een reeks sancties in tegen regeringsleden, militaire bevelhebbers en Kremlin-spreekbuizen voor hun rol in de erkenning en bezetting van afvallige Oekraïense regio’s.