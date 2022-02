Toezichthouders scherp op informatie bij verkoop slimme apparaten

Verkopers van slimme apparaten moeten erop toezien dat bij aanschaf de juiste informatie aan consumenten wordt gegeven. Ook de veiligheid van de apparaten die via een thuisnetwerk gegevens en signalen verzenden en ontvangen, zoals slimme rookmelders, smart-TV’s en slimme thermostaten moet op orde zijn. Toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Agentschap Telecom (AT) gaan dit extra onderzoeken. De resultaten van het onderzoek moeten rond de zomer van 2022 worden gepubliceerd.

Met het onderzoek bekijken de ACM en AT de naleving van de regels en bereiden ze zich voor op nieuwe regels die eraan komen. Zo moet volgens de regels een slim apparaat digitaal veilig zijn. Verkopers moeten ook functionaliteits- en beveiligingsupdates voor de software aanbieden en de consument laten weten wanneer die beschikbaar zijn. Ook moeten verkopers duidelijk maken wat de gevolgen zijn als de updates niet worden geïnstalleerd. Mochten verkopers van slimme apparaten niet aan de regels voldoen dan kunnen de toezichthouders sancties opleggen.

De onderzoekers zullen diverse slimme apparaten aanschaffen in fysieke en onlinewinkels. Daarbij kijken ze welke informatie ze krijgen over onder andere de digitale veiligheid en het updatebeleid, functionaliteit, aan welke andere apparaten ze gekoppeld kunnen worden en met welke softwaresystemen ze kunnen werken. Vervolgens worden de apparaten getest en wordt gekeken hoe leveranciers met updateverplichtingen omgaan.

De Europese Commissie heeft onlangs de regels voor slimme apparaten aangepast en uitgebreid. Dan gaat het om verschillende richtlijnen voor de verkoop, prijs, oneerlijke handelspraktijken en consumentenrechten waar de ACM toezicht op houdt. Het AT let er op zijn beurt op dat de apparaten die draadloos communiceren zich houden aan richtlijnen op het gebied van gezondheid, elektrische veiligheid en ongestoord gebruik. Vanaf medio 2024 komen daar digitale veiligheidseisen bij voor apparaten die met internet kunnen worden verbonden via bijvoorbeeld 4G of 5G, wifi, bluetooth of zigbee.