Ook Japan veroordeelt Russische aanval

De Japanse kabinetschef Hirokazu Matsuno noemde de situatie in Oekraïne ‘gevaarlijk en veranderlijk’, maar stelde dat er alles aan wordt gedaan om de ongeveer 120 Japanse burgers die nog in het land zijn te beschermen. Hij zei ook dat Japan voldoende energiereserves heeft, ‘zodat we ons in de nabije toekomst geen zorgen hoeven te maken’.

Kishada sprak van een ‘gespannen situatie’ en zei dat hij wil samenwerken met de internationale gemeenschap, waaronder de G7.