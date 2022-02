Verzuim in zorg stijgt verder, dagelijks 85.000 medewerkers thuis

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in januari weer verder toegenomen, mede door toedoen van de zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. Van alle zorgmedewerkers die Nederland telt, bijna een miljoen in totaal, zat in de eerste maand van dit jaar 8,8 procent ziek thuis, becijfert het in zorgcijfers gespecialiseerde databedrijf Vernet. In totaal waren dagelijks zo’n 85.000 medewerkers dus niet beschikbaar.

Vernet telt werknemers die in quarantaine zaten, of uit voorzorg thuisbleven in afwachting van een coronatestuitslag, niet mee. Ten opzichte van een jaar geleden lag het verzuim in januari 2022 ruim 15 procent hoger, laat het bedrijf weten.

‘De stijging wordt met name veroorzaakt door een enorme toename van het korte verzuim’, legt Vernet uit. ‘Dit valt samen met de periode waarin de zeer besmettelijke Covid-variant omikron in Nederland opkwam.’

Ziekenhuizen

De cijfers hebben betrekking op personeel van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verzorging, verpleging en thuiszorg. Vernet meldde onlangs al dat het verzuim in de zorg in 2021 was gestegen tot gemiddeld 7,29 procent. Dat was op jaarbasis het hoogste niveau in twee decennia.

In de ziekenhuizen is het verzuim nog hoger. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde woensdag dat het verzuim onder medewerkers van intensive cares is toegenomen tot 10,3 procent. Verpleegafdelingen moeten 10,4 procent van hun personeel missen.