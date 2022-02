Rusland sluit Zee van Azov voor commerciële scheepvaart

Rusland heeft de commerciële scheepvaart in de Zee van Azov stilgelegd. De binnenzee is met een zeestraat verbonden met de Zwarte Zee en de noordelijke oever is Oekraïens. Graanproducenten meldden de sluiting van de zee voor de scheepvaart als eerste. Rusland is de grootste graanexporteur ter wereld en veel graan wordt met vrachtschepen via de Zwarte Zee uitgevoerd.

De Russische autoriteiten hebben bevestigd dat commerciële scheepvaart in de Azov-zee voorlopig niet is toegestaan.