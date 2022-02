China roept op tot hervatting diplomatie

China heeft via de staatsmedia opgeroepen tot hervatting van de diplomatie in het conflict over Oekraïne. ‘De deur naar een vreedzame oplossing is nog niet helemaal dicht en mag ook nooit gesloten worden’, vindt Beijing.

De Chinese VN-ambassadeur heeft in New York beklemtoond dat de situatie niet nog verder uit de hand mag lopen en dat zijn land daarom doorgaat gesprekken te voeren met de betrokken partijen. China noemt de toestand in Oekraïne kritiek en is bezorgd over het lot van landgenoten in dat land.