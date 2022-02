Damrak staat koersval te wachten na Russische invasie Oekraïne

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich donderdag op voor een flinke koersval. Het nieuws dat Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen zorgt voor onrust op de wereldwijde financiële markten. De Aziatische beurzen laten stevige verliezen zien en ook de Amerikaanse futures wijzen op een fors lagere opening op Wall Street. Beleggers gooien hun aandelen in de uitverkoop en lijken op zoek te gaan naar veilige havens zoals bijvoorbeeld goud. De prijs van het edelmetaal bereikte al het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af een verlies van 3,5 procent. De hoofdindex dreigt daarmee voor het eerst sinds 20 mei vorig jaar onder de 700 punten te zakken. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters met forse verliezen openen. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, sloot de Nikkei 1,8 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 3 procent kwijt.

De handel op de aandelenbeurs in Moskou werd donderdag opgeschort. Dat gebeurde een paar uur nadat de Russische president Vladimir Poetin een militaire operatie in Oekraïne aankondigde. De Russische roebel zakte tot het laagste niveau ooit ten opzichte van de dollar voordat de handel werd stilgelegd. De handel werd om 08:00 uur Nederlandse tijd hervat.

Olie

De olieprijzen schoten omhoog door de Russische aanval. Brentolie werd 5,6 procent duurder op 102,23 dollar per vat en kostte voor het eerst sinds 2004 meer dan 100 dollar per vat. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg ook dik 5 procent tot 96,88 dollar. Rusland is een grote olieproducent en handelaren vrezen voor een verstoring van de Russische olieleveringen door mogelijke sancties van het Westen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al aangekondigd meer maatregelen tegen Rusland te zullen nemen.

Bij de bedrijven op het Damrak gaat de aandacht onder meer uit naar veevoerbedrijf ForFarmers, industrieel dienstverlener Aalberts en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen, die met cijfers kwamen. Daarnaast noteert het aandeel Unilever ex dividend. Buiten het Damrak kwamen grote bedrijven als Deutsche Telekom en verzekeraar AXA met resultaten. Ook Heineken-concurrent AB InBev en Adecco, een branchegenoot van Randstad, openden de boeken.

De euro was 1,1244 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. Risicovolle beleggingen zoals cryptomunten gingen onderuit. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte ruim 7 procent in waarde tot zo’n 34.900 dollar. Ethereum kelderde 11 procent tot zo’n 2300 dollar.